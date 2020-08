Wie Inflation und Gebühren Ihr Vermögen verringern

Auf der Bank ist das Geld sicher? Stimmt nicht immer. Tatsächlich geht oft ein höheres Risiko ein, wer sein Vermögen unverzinst auf dem Konto liegen lässt, anstatt es am Kapitalmarkt zu investieren.

In den letzten Monaten ist vielen Anlegern die Lust auf Aktien vergangen. Man kann das durchaus verstehen, denn wenn im Zuge der Corona-Pandemie mit einzelnen Tauchern der Dow Jones an einem einzigen Tag um 1000 Punkte und mehr absackt, ist man um sichere Häfen besonders froh. Deshalb gilt für so manchen wieder die alte Regel von «Cash is King», also die Strategie, sein Geld nicht zu investieren, sondern auf dem Bankkonto liegen zu lassen. Schliesslich ist es dort am sichersten – oder etwa nicht?

Tatsächlich stimmt diese Einschätzung längst nur noch bedingt. Abgesehen davon, dass Banken nicht erst seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr die unzerstörbaren Geldinstitutionen sind, die sie früher einmal waren, wird das Vermögen bar auf einem Bankkonto liegend immer weiter schrumpfen. Ganz sicher wird es sich auf diese Weise nicht nachhaltig vermehren.

Zinsen und Inflation lassen das reale Vermögen sinken

Grund dafür sind die sinkenden Zinsen, die mittlerweile historische Tiefstände erreicht haben. Wer sein Geld auf dem Konto lässt und dafür ein hohes Mass an Sicherheit will, muss realistisch gesehen dafür bezahlen – und zwar mit einem schleichenden Verlust des Vermögens. Denn mit tiefen Zinsen und den Kosten für die Verwaltung schaut am Ende des Jahres kaum mehr ein Gewinn heraus. Von drohenden Negativzinsen ganz zu schweigen.

Kommt dazu, dass die Inflation das Vermögen dahinschmelzen lässt. Tatsächlich ist wegen der Inflation selbst mit sicheren Zinsanlagen allein kein realer Erhalt des Vermögens mehr möglich. Wie dramatisch die Inflation den Wert des Vermögens verringert, zeigt ein simples Rechenbeispiel: Bei einer Teuerungsrate von drei Prozent pro Jahr halbiert sich der Wert von Bargeld und unverzinstem Vermögen innerhalb von 24 Jahren. Auch wenn die Inflation nur ein Prozent beträgt, ist die Kaufkraft bereits nach zehn Jahren um einen Zehntel gesunken.