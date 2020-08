Das Problem ist nur: In Zeiten von Niedrig- oder gar Negativzinsen funktioniert dieses über lange Zeit bewährte System der Geldvermehrung nicht mehr. Im Gegenteil – rechnet man die jährliche Inflation und die steigenden Bankgebühren mit ein, bleibt am Ende selbst für fleissige Sparer nicht einmal mehr eine schwarze Null, sondern ein Verlust. Vom Sparen kann auf dem Sparkonto also keine Rede sein.

In der Schweiz werden Traditionen gerne hochgehalten. Das gilt auch für das gute alte Sparbüchlein. Schliesslich ist das Geld auf einer Schweizer Bank am sichersten. Und stetig fliessender Zins vermehrt bekanntlich das Vermögen.

Was aber soll man tun, wenn man sein Geld für sich arbeiten lassen möchte? Eine Option bietet der Aktienmarkt. Ersparnisse können in Aktien, Obligationen oder ETFs angelegt werden.

Diese Formen der Anlagen haben gegenüber einem Sparkonto zwar ein erhöhtes Risiko. Dafür ergeben sich im Normalfall längerfristig auch höhere Renditen. Das gilt insbesondere für Aktien mit attraktiven Dividenden. Im Durchschnitt liegt die Dividendenrendite der im SMI vertretenen Gesellschaften bei rund drei Prozent.

Für langfristig orientierte Anleger gibt es kaum eine Alternative zu Aktien.

Vertrauenswürdige Schweizer Unternehmen wie Nestlé oder Novartis haben ihre Dividenden in der Vergangenheit stetig angehoben. Notabene auch in Zeiten, in denen es an der Börse weniger gut lief.

Historisch gesehen haben Aktien pro Jahr Erträge von durchschnittlich sechs Prozent realisiert. Laut einer Privatbank-Studie haben Schweizer Aktien, die von ihren Besitzern über mehrere Jahre gehalten wurden, immer ein Plus erwirtschaftet. Wer über mehr als 15 Jahre investiert blieb, hat nie negative Renditen eingefahren. Für viele Experten ist deshalb klar: Für langfristig orientierte Anleger gibt es zu Aktien eigentlich kaum eine Alternative.

Auf dem Gipfel angekommen

Dass trotz Negativzinsen auf dem Sparkonto immer noch viele zögern, in den Aktienmarkt einzusteigen, hat verschiedene Gründe. Zum einen haben Aktien ein schlechteres Image, als sie es verdienen. Denn der spektakuläre Kursverlust einer Firma bleibt stärker im Gedächtnis haften als ein über Jahre aufgebauter Gewinn.

Das hat damit zu tun, dass Menschen Verluste aus psychologischen Gründen höher bewerten als Gewinne. Und die Angst vor Verlusten – die sogenannte Verlust-Aversion – ist es auch, die viele vom Einstieg abhält.

Dazu kommt die Angst vor den Folgen der Corona-Krise. Man sieht sich bildlich gesprochen auf dem Gipfel des Berges angekommen.